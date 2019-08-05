Курс пары доллар/юань обновил 11-летние максимумы, поднявшись выше 7 юаней за доллар. Это молчаливый ответ Пекина на введение новых пошлин со стороны США. Курс с гэпом рванул вверх на торгах понедельника.

БКС: Курс доллара против юаня поднялся выше 7 впервые с 2008 года

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