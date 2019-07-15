Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежомКоммерсантъ 03:27

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости». Объем этих средств ежегодно повышался на 13%, достигнув $360 млрд.
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В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
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В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
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Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
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Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
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Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
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Жилище украинских гастарбайтеров в Варшаве подожгли коктейлем Молотова

Неизвестные в Варшаве с помощью коктейля Молотова подожгли съемную квартиру украинцев, строящих метро и расписали подъезд оскорбительными надписями.
Обновлено в 12:25
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Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
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МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
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По информации МЧС пять человек погибли и не менее 15 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии.
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