Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежомКоммерсантъ 03:27
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости». Объем этих средств ежегодно повышался на 13%, достигнув $360 млрд.
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров
RT на русскомвчера в 21:45
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