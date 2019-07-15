Экономика

Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежомNews.ru вчера в 18:31

Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.
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Почти все деньги в России перекочевали в карманы миллионеров

Lenta.ru08:06

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Коммерсантъ03:27

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

РБКвчера в 17:01

Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров

RT на русскомвчера в 21:45

Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом

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Эксперты раскрыли, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал

Life.ru02:21

Долларовым миллионерам в России принадлежит 55% частных накоплений

ПРАЙМвчера в 17:25
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Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Обновлено в 06:49
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Политика

МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков

Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Обновлено в 05:53
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье

Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Общество

Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе

В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

ВСУ перед встречей Контактной группы готовят провокации у Станицы

Киевские силовики в преддверии запланированной на 17 июля в Минске очередной встречи участников Контактной группы готовят провокации в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков

Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Анастасию Костенко вновь раскритиковали за «безвкусный» наряд

Поклонники раскритиковали наряд модели.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Экономика

Российско-британский бизнес-форум состоится 27 ноября в Лондоне

Крупнейшее российское деловое мероприятие в Великобритании - V российско-британский бизнес-форум (РББФ) - состоится 27 ноября в конференц-центре Queen Elizabeth II, говорится в сообщении фонда Росконгресс.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха

Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На углеобогатительной фабрике в Воркуте произошел пожар

Пожар произошел в понедельник в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь", сообщили ТАСС в АО "Воркутауголь".
Обновлено в 07:51
Происшествия

В центре Москвы загорелось административное расселенное здание

В центре Москвы, на Конюшковской улице, загорелось двухэтажное выселенное административное здание, на втором этаже дома полыхал утеплитель.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Акцию памяти Эстемировой на Красной площади прервала полиция

Памятная акция в честь правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой ровно десять лет назад, продлилась не более десяти минут, сообщает редакционный Twitter "Новой газеты".
Обновлено в 08:49
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
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