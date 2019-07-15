Экономика
Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежомNews.ru вчера в 18:31
Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров
RT на русскомвчера в 21:45
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Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
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В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
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Обновлено в 08:22
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено в 06:08
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Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
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Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
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Анастасию Костенко вновь раскритиковали за «безвкусный» наряд
Поклонники раскритиковали наряд модели.
Обновлено в 08:52
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Москвичка умерла во время массажа лица
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Экономика
Российско-британский бизнес-форум состоится 27 ноября в Лондоне
Крупнейшее российское деловое мероприятие в Великобритании - V российско-британский бизнес-форум (РББФ) - состоится 27 ноября в конференц-центре Queen Elizabeth II, говорится в сообщении фонда Росконгресс.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
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Пожар произошел в понедельник в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь", сообщили ТАСС в АО "Воркутауголь".
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В центре Москвы загорелось административное расселенное здание
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Происшествия
Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими
Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
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Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
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Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
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