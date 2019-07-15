Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежомКоммерсантъ 03:27
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости». Объем этих средств ежегодно повышался на 13%, достигнув $360 млрд.
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров, а сегмент "сверхбогатых" людей, состояние которых превышает 100 миллионов долларов, является самым большим в мире, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:40
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров
RT на русскомвчера в 21:45
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