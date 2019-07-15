Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров, а сегмент "сверхбогатых" людей, состояние которых превышает 100 миллионов долларов, является самым большим в мире, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости». Объем этих средств ежегодно повышался на 13%, достигнув $360 млрд.

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Футбол «Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Росси Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти гражданам в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

Происшествия Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.

Общество В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и града В ближайшие несколько часов на территории Татарстана ожидаются грозы и ливни. Кроме того, местами возможен град и ветер.

Происшествия Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.

Происшествия МВД просит арестовать основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова Следственные органы просят арестовать председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова.

Политика Названы сроки примирения США и Huawei США могут начать выдавать лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской Huawei в ближайшие две-четыре недели.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Авто Hyundai Tucson для России получит новый двигатель Компания Hyundai планирует начать в России продажи кроссовера Tucson с бензиновым 2,4-литровым 184-сильным "атмосферником".

Теннис Сразу два российских теннисиста вошли в топ-10 ATP Впервые с 2010 года сразу два россиянина вошли в первую десятку рейтинга ATP.

Экономика Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.

Политика В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2» «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.

Футбол Юрий Семин назвал засилье менеджеров проблемой российского футбола Борьба с менеджерами, считающим, что разбирается в футболе лучше тренера, доставляет определенное удовольствие.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.

Политика Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.

Футбол Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.

Происшествия В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.

Транспорт Ремонт моста поставит автомобилистов в пробку у «Калины» Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, дорожники закроют одну половину моста на ремонт в ночь на 15 июля.

Политика Лидер абхазской оппозиции снялся с выборов президента Изначально выборы президента Абхазии были запланированы на 21 июля, оппозиция требовала перенести их из-за состояния здоровья Бжании и в мае начала бессрочную акцию протеста.

Происшествия В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.