Футбол
BBC второй год подряд признал Салаха лучшим игроком Африки
BBC второй год подряд признал Салаха лучшим игроком АфрикиБомбардир.ру13:54
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан информационным холдингом ВВС лучшим футболистом Африки в 2018 году. Египтянин получил награду второй год подряд. В текущем году Салах с ливерпульцами дошел до финала Лиги чемпионов, но не пробился в плей-офф чемпионата мира со сборной.
Бомбардир.ру13:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Футбол
УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак»
"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".
Обновлено в 11:50
Футбол
«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»
Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Футбол
«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»
Обновлено в 16:29
Футбол
Тренер «Боки Хуниорс» уходит с поста после поражения от «Ривер Плейта»
Главный тренер "Боки Хуниорс" Гильермо Баррос Скелотто покидает свой пост после поражения от "Ривер Плейта" в финале Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:06
Футбол
Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»
Болельщики еще поймут поражение от "Ман Сити", потому что они далеко впереди, но уступить "Ливерпулю" будет очень больно.
Обновлено в 16:10
Футбол
Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов
Начало матча 18-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» перенесено на восемь часов вперед.
Обновлено в 10:20
Футбол
Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане
Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Фулхэм» заинтересован в переходе Кэйхилла из «Челси»
Как сообщает Sky Sports, на данный момент неясно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере, но действующий контракт Кэйхилла с Челси истекает в конце сезона.
Обновлено в 15:19
Футбол
Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге
Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
Обновлено в 14:31
Футбол
Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
Футбол
Перес попросил Солари наладить отношения с Иско
Ранее сообщалось, что Иско недоволен тем, что тренер дает ему мало игровой практики, и хочет уйти.
Обновлено в 15:20
Футбол
У президента «Милана» украли 10 тысяч евро
У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
Футбол
Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 10:08
Футбол
Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:15
Футбол
Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге
Клубу не удалось выйти в 1/8 Лиги чемпионов — весной команда Черышева будет играть в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 11:52