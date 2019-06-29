Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»REGNUM 01:33

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. 28 июня этом сообщает BBC со ссылкой на результаты собственного расследования.
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Сотрудник ГРУ, по некоторым данным, мог руководить покушением на экс-полковника военной разведки Скрипаля и его дочь

Эхо Москвы06:07

Британские СМИ нашли третьего «отравителя» Скрипалей

Телеканал 360°вчера в 19:30

«Би-би-си» узнала подробности поездки в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

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«Би-би-си» рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

Интерфаксвчера в 18:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
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Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
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Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
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Зеленский показал Конституцию Украины в комиксах

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook черновик Конституции Украины в комиксах.
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Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой

Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
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Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
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Футболистка сборной США: выиграть чемпионат мира без геев в команде невозможно

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Спорт

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".
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Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»

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Кадыров поддержал слова Путина о предателях

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«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
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Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
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Транспорт

Строительство юго-западного участка БКЛ метро планируется завершить в 2021 году

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

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Общество

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Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»

В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.
Обновлено в 03:55
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

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Общество

Зарплату российским учителям могут повысить

Ставки педагогов нашей страны могут быть значительно повышены – об этом было рассказано Министром просвещения Ольгой Васильевой.
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Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться»

Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.
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Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

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Обновлено вчера в 09:09
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