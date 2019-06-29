Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»REGNUM 01:33
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. 28 июня этом сообщает BBC со ссылкой на результаты собственного расследования.
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