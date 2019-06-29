Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»REGNUM 01:33
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. 28 июня этом сообщает BBC со ссылкой на результаты собственного расследования.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Денис Сергеев, который предположительно является сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети, пишет Би-би-си со ссылкой на данные, предоставленные организацией Bellingcat.РБКвчера в 16:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Футбол
Айртон вернулся в общую группу «Спартака», Шитов получил травму
Напомним, бразилец получил получил ушиб голеностопа в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2). Голкипер красно-белых Антон Шитов, вероятно, не сможет полноценно тренироваться до конца австрийского сбора.
Обновлено в 01:30
Политика
В Крыму назвали сумму ущерба от нахождения в составе Украины
За 23 года в составе Украины Крыму нанесли ущерб на 2,5 трлн рублей.
Обновлено вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Китай и США договорились возобновить торговые переговоры
Обновлено в 00:39
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
Россия представила миру уникальный боевой катер
Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Футбол
Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Политика
Меркель вновь стало плохо накануне саммита G20
Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече.
Обновлено 27 июня в 03:43
Политика
Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ
Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу в центре Перми на улице Окулова, в результате него один человек погиб, шестеро пострадали.
Обновлено в 00:28
Авто
Подразделение PSA Group по Евразии сменит руководителя
Новым старшим вице-президентом PSA Group в регионе Евразия (входят Россия, Украина, страны СНГ) станет Пол Уиллкокс, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Макрона на G20
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда
Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Сергей Сокол: помощь людям уже идет
Видео и фото Дмитрий Медведев направил главу МЧС России в Иркутскую область Пожилой мужчина и восьмилетний мальчик бесследно исчезли в зоне затопления в Тулунском районе Два человека погибло на паводках в Приангарье Работа спасателей в затопленных районах.
Обновлено в 01:30
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией
Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39