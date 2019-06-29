Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»REGNUM 01:33

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. 28 июня этом сообщает BBC со ссылкой на результаты собственного расследования.
Читать в источнике
с чего всё началось
Денис Сергеев, который, предположительно, является сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети, пишет
 Би-би-си со ссылкой на данные, предоставленные организацией Bellingcat.
РБКвчера в 16:22

Подробнее о событии

Сотрудник ГРУ, по некоторым данным, мог руководить покушением на экс-полковника военной разведки Скрипаля и его дочь

Эхо Москвы06:07

«Би-би-си» узнала подробности поездки в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Дождьвчера в 14:58

«Би-би-си» выяснило подробности о третьем «отравителе» Скрипалей

Газета.Ruвчера в 17:51

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Lenta.ruвчера в 17:41

Би-би-си узнало детали пребывания в Лондоне третьего «отравителя» Скрипалей

Коммерсантъвчера в 17:14

Би-би-си узнал детали пребывания в Лондоне третьего «отравителя Скрипаля»

РБКвчера в 16:22

«Би-би-си» рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

Интерфаксвчера в 18:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

Обновлено в 10:35
Экономика

В России могут ввести контроль доходов и расходов граждан

По словам чиновницы, ведомство готовит развернутый доклад по легализации бизнеса в России, в связи с чем планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».
Обновлено 27 июня в 10:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-Биссаки

Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории.
Обновлено в 10:19
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Авто

УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»

Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Футбол

Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиля

Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым

Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Темникова пригласила Фадеева пройти испытание на детекторе лжи

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Обновлено в 06:35
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Наука

Роборуку наделили способностью определять опасные вещества в воде

Обновлено в 03:14
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о «России-враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России в интервью газете El Periodico, когда он заявил, что Россия является "старым врагом".
Обновлено в 02:53
Космос

Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике

Обновлено 27 июня в 15:10
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Политика

Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:28
Автоспорт

«Нас ждет трудная гонка». Квят прокомментировал провал в квалификации

Обновлено в 10:22
Политика

Президент США разрешил американским компаниям работать с Huawei

Что же касается конкретно Huawei, то Трамп дословно заявил следующее: «американским компаниям, которые продают компоненты Huawei, должно быть разрешено продолжать».
Обновлено в 06:23
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Футбол

Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии

Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Футбол

Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

Обновлено в 08:53
Политика

Макрон решил построить новые отношения с Россией

Глава Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости налаживаниям отношений между Европой и Россией.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное