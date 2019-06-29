Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»REGNUM 01:33
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. 28 июня этом сообщает BBC со ссылкой на результаты собственного расследования.
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Экономика
Власти возьмут под контроль расходы россиян
Как сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина, Минэк рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц.
Обновлено 27 июня в 11:52
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Автоспорт
Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции
Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Футбол
МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
Обновлено в 07:40
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Обновлено в 07:58
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Спорт
Россиянки уступили на старте ЧМ по пляжному волейболу
Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова проиграли американской паре Сара Спонцл / Келли Клас в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Германии.
Обновлено в 04:50
Спорт
Олаф Ланге: «Россия может обыграть Белоруссию»
Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге уверен, что россиянки способны обыграть Белоруссию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы и выйти в плей-офф.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
Обновлено в 07:16
Политика
Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:47
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
Обновлено в 06:54
Транспорт
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Обновлено в 05:34
Здоровье
В Конго жертвами вируса Эбола стали более 1550 человек
Минздрав Демократической Республики Конго отчитался о том, как спустя год после начала вспышки заражения опасным вирусом Эбола обстоят дела с заболевшими согражданами.
Обновлено в 02:30