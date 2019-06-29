Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»REGNUM 01:33

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. 28 июня этом сообщает BBC со ссылкой на результаты собственного расследования.
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Би-би-си узнало детали пребывания в Лондоне третьего «отравителя» Скрипалей

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
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Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

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Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
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Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Обновлено в 07:58
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Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
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Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
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В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге уверен, что россиянки способны обыграть Белоруссию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы и выйти в плей-офф.
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Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

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Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
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Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.
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Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
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Глушаков стал футболистом «Ахмата»

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Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
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Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
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Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
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В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
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Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
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В Конго жертвами вируса Эбола стали более 1550 человек

Минздрав Демократической Республики Конго отчитался о том, как спустя год после начала вспышки заражения опасным вирусом Эбола обстоят дела с заболевшими согражданами.
Обновлено в 02:30
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