Футболисты белорусского БАТЭ сыграли на своем поле вничью с польским "Пястом" из Гливице в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 1:1.

Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»

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