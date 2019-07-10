Футбол

Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»РИА Новости вчера в 15:21

Футболисты белорусского БАТЭ сыграли на своем поле вничью с польским "Пястом" из Гливице в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 1:1.
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Квалификация ЛЧ. Драгун спас БАТЭ от поражения в матче с «Пястом», «Сабуртало» разгромил «Шериф»

Sport24.ruвчера в 14:55

Гол Драгуна принёс БАТЭ ничью в первом матче квалификации ЛЧ с «Пястом»

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«БАТЭ» сыграл вничью с «Пястом» в первом отборочном раунде ЛЧ. У Драгуна гол и удаление

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БАТЭ не смог обыграть «Пяст», «Шериф» разгромлен чемпионом Грузии

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Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»

РИА Новостивчера в 15:21

БАТЭ ушел от поражения в первом раунде Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 14:56
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон

БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьей с польским «Пястом»

КП - Беларусьвчера в 15:14
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

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Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
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В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

В свердловской Кушве последствия урагана устранят к концу дня

В течение дня подключат оставшиеся 23 дома. Также идёт восстановление газоснабжения 28 домов.
Обновлено в 03:18
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Девочка-подросток погибла в массовом ДТП в Ленобласти

В результате ДТП погибла женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту аварии начата проверка.
Обновлено вчера в 19:27
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:57
Армия и оружие

Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для участия в параде

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Обновлено вчера в 15:00
Энергетика

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
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Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
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Общество

Названа безвредная доза шоколада

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
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Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
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Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Обновлено в 02:05
Здоровье

В Тюмени прооперировали девочку с удвоением пищевода

Очень редкую патологию – удвоение пищевода – удалось диагностировать тюменским врачам.
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Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Половина населения ФРГ считает ислам вероятной угрозой — исследование

Половина населения Германии считает ислам вероятной угрозой для общества.
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Единоборства

Хабиб поздравил Кормье с титулом лучшего бойца года по версии ESPN

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Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

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Интернет

«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет

На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
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Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.
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Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
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Происшествия

На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.
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