БАТЭ сыграл вничью с польским клубом «Пяст» в первой игре первого отборочного этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Борисове и завершилась со счетом 1:1. При этом к 64-й минуте хозяева уступали в счете, но точный удар Станислава Драгуна спас белорусский клуб от поражения.

БАТЭ ушел от поражения в первом раунде Лиги чемпионов

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