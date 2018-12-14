Футбол
«Фейеноорд» сыграл вничью в Тбилиси, но прошел дальше в Лиге ЕвропыSoccer.ru 14:27
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы тбилисское "Динамо" сыграло вничью с "Фейеноордом". Первый матч завершился победой голландского клуба со счетом 4:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Экономика
ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.
Обновлено в 07:24
Политика
Общение российских ученых с иностранцами взяли под контроль
Российским ученым ходить на встречи с иностранными коллегами придется парочками, а после еще и писать подробные отчеты о встречах.
Обновлено в 08:33
Общество
Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы
Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ
Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Млада Болеслав» Комличенко уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы
Чешская «Млада Болеслав», за которую выступает российский форвард Николай Комличенко, уступила румынскому «Стяуа» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вылетела из турнира.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме
Обновлено в 08:56
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Футбол
Винисиус Жуниор не заинтересован в переходе в ПСЖ
Винисиус в прошлом сезоне сыграл за "Реал" 36 матчей во всех турнирах.
Обновлено в 15:18
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020»
Как выяснилось, УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020», причем ее созданием УАЗ занимается совместно с НАМИ.
Обновлено в 15:30
Технологии
Американка выкладывала посты в сеть через холодильник и прославилась
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
Месси не сыграет в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды и не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».
Обновлено в 14:07
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58