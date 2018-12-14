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«Фейеноорд» сыграл вничью в Тбилиси, но прошел дальше в Лиге ЕвропыSoccer.ru 14:27

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В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы тбилисское "Динамо" сыграло вничью с "Фейеноордом". Первый матч завершился победой голландского клуба со счетом 4:0.
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