Футбол

БАТЭ сыграл вничью с «Сараево» и прошел в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:00

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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ на свое поле сыграл вничью с "Сараево" (0:0). Белорусский клуб выиграл первую встречу (2:1) и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.
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