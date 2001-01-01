Футбол
БАТЭ сыграл вничью с «Сараево» и прошел в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:00
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ на свое поле сыграл вничью с "Сараево" (0:0). Белорусский клуб выиграл первую встречу (2:1) и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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