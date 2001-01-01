Футбол
БАТЭ сыграл вничью с «Сараево» и прошел в следующий раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru 15:01
Предупреждения: Доканович 1, Гаврич 30, Мустафич 45, Шишич 78, Драгун 81, Велкоски 90+1, Туоминен 90+1 В следующем раунде БАТЭ сыграет с победителем пары «Астана» (Казахстан) - «Валлетта» (Мальта).
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