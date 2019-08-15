В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ на свое поле сыграл вничью с "Сараево" (0:0). Белорусский клуб выиграл первую встречу (2:1) и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

БАТЭ сыграл вничью с «Сараево» и прошел в следующий раунд Лиги Европы

Происшествия Заблудившегося в омской тайге мальчика переведут из реанимации Трехлетнего мальчика, найденного в четверг после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят в детское отделение из реанимации.

Происшествия Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321 Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.

Общество В двух районах Якутии объявили штормовое предупреждение из-за пожаров Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии из-за опасности пожаров, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Экономика Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6% Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.

Политика В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возращению» полуострова Новая стратегия Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию является бессмыслицей и актом популизма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Армия и оружие Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.

Наука В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.

Политика Глава администрации Барнаула ушёл в отставку Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.

Технологии Клиенты Сбербанка смогут платить в магазинах лицом Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных.

Кино В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.

Армия и оружие В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Политика У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.