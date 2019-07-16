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Экономика УАЗ и «Мазда-Соллерс» подали заявки на экспортную господдержку В дальнейшем КППК даст преференциальный доступ и к логистической субсидии, компенсирующей часть затрат на перевозку продукции,— у машиностроителей эта мера считается наиболее эффективной, а также льготному лизингу и другим инструментам поддержки спроса.

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