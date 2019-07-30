Футбол

«Копенгаген» прошел «ТНС» в отборочном раунде Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 15:41

"Копенгаген" обыграл "ТНС" (1:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Зека.
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БАТЭ закончил выступления в Лиге чемпионов, уступив «Русенборгу»

Спорт день за днем15:26

АИК — «Марибор»: кто пройдет дальше?

Все про Спорт рувчера в 07:52

«Партизан» — «Коннас Куэй». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

LiveSport.ru15:45

«Марибор» и «Копенгаген» пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

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«Марибор» проиграл АИКу, но вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

Спорт-Экспресс15:52

«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧ

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Лига чемпионов. 2-й раунд. «Русенборг» победил БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Карабах» идут дальше

Sports.ruвчера в 04:10
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Экономика

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Происшествия

После взрыва на пороховом заводе в Перми СК возбудил уголовное дело

Обновлено в 13:59
Политика

Россия представит на МАКС-2019 новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Общество

Умерла заместитель председателя Конституционного Суда

Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Галкин обвинил пользователей соцсетей в пиаре на пожарах в Сибири

Телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за «истерию» на фоне лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 04:52
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Космос

«Черная Луна» взойдет над Восточным полушарием в августе

Предыдущее второе за месяц новолуние пришлось на 30 октября 2016 года, а очередную "черную Луну" придется ждать до 30 апреля 2022 года.
Обновлено в 04:53
Футбол

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»

Обновлено в 13:30
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Общество

Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»

Обновлено в 14:27
Авто

Subaru запустил производство новых Legacy и Outback

На заводе японской марки Subaru в американском штате Индиана стартовало производство нового поколения моделей Legacy и Outback.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019

Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Авто

Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России

Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено в 06:43
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Экономика

Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Биба и Боба: Ляшко объединяется с Кличко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что «объединяет усилия» с мэром Киева Виталием Кличко.
Обновлено в 15:05
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 07:43
Путешествия

С начала года в Турции умерли десятки российских туристов

Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 00:18
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Происшествия

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено в 03:26
Здоровье

10 напитков, которые помогают снизить давление

Существуют напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Игры

В Cyberpunk 2077 появится создатель настольной версии игры

Создатель вселенной Cyberpunk Майкл Пондсмит сообщил, что появится в игре Cyberpunk 2077 в качестве одного из персонажей.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
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