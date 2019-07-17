Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд. Первый матч завершился со счетом 3:1 также в пользу шотландского клуба.

«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

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