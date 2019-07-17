Футбол
«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионовТАСС вчера в 17:07
Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд. Первый матч завершился со счетом 3:1 также в пользу шотландского клуба.
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Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»
Sports.ru16 июля в 05:08
«Селтик» победил «Сараево» и сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
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