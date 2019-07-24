Футбол
БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионовСоветский спорт 14:51
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1. На гол Игоря Стасевича с пенальти на пятой минуте гости ответили точным ударом Андерса Кондрасена на 25-й. Победу белорусскому клубу принес Максим Скавыш на 51-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Происшествия
В Турции выстрелили в белорусского дипломата
В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
Обновлено в 14:55
Технологии
Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram
Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Обновлено в 08:36
Здоровье
Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей
В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обысками
Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Технологии
В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения
Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты
Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов
В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки самолетов.
Обновлено в 16:20
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено в 15:10
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче Олимп-ФНЛ
Московское "Торпедо" дома сыграло вничью со счетом 2:2 с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), впервые в сезоне потеряв очки.
Обновлено в 14:04
Футбол
Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро
Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
Обновлено в 15:39
Политика
Спецназ Украины поехал подавлять беспорядки в Донбассе
МВД Украины отправило в город отряд спецназа, о чем сообщило МВД Украины на странице в Facebook 24 июля.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Стас Михайлов ответил на слухи о том, что он носит парик
Жена певца прочитала в прессе, что ее супруг носит парик и решила узнать все из первых уст.
Обновлено в 04:16
Политика
Порошенко пришел на допрос раньше времени. В Госбюро его не поняли
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований за день до назначенного срока.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС в целях субсидирования транзитных авиарейсов из аэропортов России через Армению в направлении Тбилиси и Батуми, говорится в постановлении на сайте правительства.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Nokia представила два классических кнопочных телефона
Модель Nokia 220 4G уже оснащена 2,4-дюймовым экраном и аккумулятором на 1200 мАч, более того с этого смартфона уже можно выходить в интернет и играть в «Змейку».
Обновлено в 14:46