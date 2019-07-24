Футбол

БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионовСоветский спорт 14:51

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1. На гол Игоря Стасевича с пенальти на пятой минуте гости ответили точным ударом Андерса Кондрасена на 25-й. Победу белорусскому клубу принес Максим Скавыш на 51-й минуте.
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БАТЭ обыграл «Русенборг» в 1-м матче квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ru15:03

«Русенборг» не устоял в Борисове

Sport.ru15:28

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Селтик» разгромил «Нымме Калью», «БАТЭ» обыграл «Русенборг»

Sports.ruвчера в 04:45

БАТЭ обыграл «Русенборг» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ

Чемпионат14:52

БАТЭ обыграл «Русенборг» в квалификации ЛЧ

Матч ТВ14:51

БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов

Советский спорт14:51

БАТЭ обыграл «Русенборг» в Лиге чемпионов благодаря голам бывших игроков российских клубов

Спорт-Экспресс15:03
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Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:30
Общество

Новый температурный рекорд побит в Германии

«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 20:31
Кино

Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»

После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Прибавка к пенсии С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей.
Обновлено в 07:54
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Общество

В заповеднике нашли Шрама из «Короля льва»

В Африке в одном из кенийских заповедников был обнаружен одноглазый лев, своим видом напоминающий Шрама из мультфильма "Король Лев".
Обновлено в 16:56
Общество

СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа

Обновлено в 11:23
Общество

Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ

Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Политика

В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Происшествия

ДНК-экспертиза позволит установить возраст преступников за пару часов

За несколько часов позволят криминалистам в будущем устанавливать возраст и национальность подозреваемых новые возможности генетических экспертиз.
Обновлено в 18:53
Технологии

Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:39
Игры

Corsair приобрела компанию Origin PC

Компания Corsair решила усилить свои позиции на рынке готовых игровых ПК посредством приобретения компании Origin PC.
Обновлено в 14:28
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок

«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной

Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Голландскую спортсменку арестовали в Германии за контрабанду наркотиков

Спортсменка из Нидерландов Мадиэя Гафур была арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 килограммов наркотиков, сообщает голландская газета AD.
Обновлено в 20:29
Политика

Путин потребовал запретить строительство зданий в подтопляемых районах

Обновлено в 13:08
Происшествия

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Здоровье

Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России

Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.
Обновлено в 08:47
Гаджеты

Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты

Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Джонсон даст указания на случай ядерной войны

Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика

Обновлено в 12:27
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