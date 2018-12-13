У греческого клуба отличился Александар Прийович (59). Отметим, что на 62-й минуте встречи Сигневич был удален с поля. После этой победы БАТЭ набрал девять очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице группы L и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Советский спорт 14:49