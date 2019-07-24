Футбол

БАТЭ переиграл «Русенборг» в матче второго раунда Лиги чемпионовМИР 24 00:20

Белорусский БАТЭ нанес поражение «Русенборгу» из Норвегии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает «МИР 24». Как отмечается, встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 2:1 в пользу БАТЭ.
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