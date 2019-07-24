Футбол
БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионовСоветский спорт вчера в 14:51
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1. На гол Игоря Стасевича с пенальти на пятой минуте гости ответили точным ударом Андерса Кондрасена на 25-й. Победу белорусскому клубу принес Максим Скавыш на 51-й минуте.
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БАТЭ обыграл «Русенборг» в Лиге чемпионов благодаря голам бывших игроков российских клубов
Спорт-Экспрессвчера в 15:03
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