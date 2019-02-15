Футбол

БАТЭ отпразновал победу над «Арсеналом» в ресторане быстрого питанияСпорт-Экспресс 06:52

Футболисты БАТЭ отпраздновали победу над "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы (1:0) в ресторане быстрого питания. Игроки команды были замечены в одном из заведений.
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БАТЭ отпразновал победу над «Арсеналом» в ресторане быстрого питания

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В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
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