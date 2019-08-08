Белорусский БАТЭ переиграл боснийский «Сараево» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч, прошедший в столице Боснии и Герцеговины, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу команде из Борисова принесли голы Дмитрия Баги и Эрвена Мукама.

БАТЭ на выезде обыграл «Сараево» в Лиге Европы

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