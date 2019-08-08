Футбол

БАТЭ на выезде обыграл «Сараево» в Лиге ЕвропыSport24.ru 15:49

2 фото
Белорусский БАТЭ переиграл боснийский «Сараево» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч, прошедший в столице Боснии и Герцеговины, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу команде из Борисова принесли голы Дмитрия Баги и Эрвена Мукама.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

БАТЭ на выезде обыграл «Сараево» в Лиге Европы

Sport24.ru15:49

БАТЭ с минимальным счетом победил «Сараево» в матче квалификации Лиги Европы

ТАСС16:02

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Вулверхэмптон» забил 4 мяча «Пюнику», БАТЭ обыгрывает «Сараево», «Айнтрахт» громит «Вадуц»

Sports.ru06 августа в 04:51

БАТЭ был сильнее в огненном матче с «Сараево»

Евро-футбол.ру15:56

БАТЭ обыграл «Сараево» в первом матче 3-го раунда Лиги Европы

Спорт-Экспресс15:51

БАТЭ одержал победу в матче с «Сараево», «Заря» сыграла вничью с ЦСКА из Софии

Чемпионат15:48

БАТЭ победил «Сараево» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы

РИА Новости15:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Гаджеты

Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone

Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
Обновлено в 13:42
Политика

Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.
Обновлено в 16:24
ЖКХ

В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

Обновлено в 15:43
Политика

Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло исторического максимума

Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Полиция разыскивает хулигана, избившего кондуктора в Санкт-Петербурге

Очередной случай нападения был зарегистрирован на днях в Калининском районе.
Обновлено в 12:59
Общество

Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию

Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Авто

Самой мощной версией BMW 1-Series станет гибридный M140e

Уже в 2020 году баварский производитель может представить гибридную модификацию BMW M140e, которая станет самым производительным хетчбэком 1-го семейства.
Обновлено в 07:05
Технологии

В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G

Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Футбол

Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»

Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин обнаружил сходство образа Барбры Стрейзанд с Пугачевой

Российский шоумен Максим Галкин обнаружил сходство американской певицы Барбары Стрейзанд с образом его знаменитой супруги Аллы Пугачевой.
Обновлено в 12:10
Футбол

Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»

После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.
Обновлено в 15:50
Общество

Стала известна причина сбоя телевещания в Москве

Сбой телевещания в некоторых районах Москвы произошел из-за технических работ.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

В российской армии создают подразделения «антихакеров»

Издание, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщает об уже разработанном ПО, которое сможет обеспечить многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления.
Обновлено в 05:07
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Общество

Беглов назвал чисто недобросовестных застройщиков социальных объектов

Обновлено в 16:22
Общество

Собянин предупредил москвичей о надвигающейся на столицу непогоде

Обновлено в 14:34
Наука

Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

Обновлено в 10:15
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика

Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»

Обновлено в 14:51
Политика

Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ

В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
Авто

В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено в 16:18
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Политика

Пакистан не планирует прибегать к военному решению ситуации в Кашмире

Исламабад не рассматривает решение ситуации в Кашмире силовым путем.
Обновлено в 08:33
Футбол

Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное