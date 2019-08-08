Футбол

БАТЭ обыграл «Сараево» в первом матче 3-го раунда Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:51

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"Сараево" проиграло БАТЭ (1:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 15 августа в Белоруссии.
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