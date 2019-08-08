Футбол
БАТЭ обыграл «Сараево» в первом матче 3-го раунда Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:51
"Сараево" проиграло БАТЭ (1:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 15 августа в Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено в 07:14
Теннис
Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале.
Обновлено в 14:29
Кино
Показы фильма Тарантино в летних кинотеатрах Москвы отменили из-за приближающейся грозы
Показы нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в летних кинотеатрах музея "Гараж" в Парке Горького и "Пионере" в Сокольниках, запланированные на вечер четверга, отменили из-за приближающейся грозы.
Обновлено в 13:50
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
Обновлено в 13:18
Спорт
Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду
Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.
Обновлено в 09:35
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Турции
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте
Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.
Обновлено в 17:43
Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
Обновлено в 16:38
Энергетика
В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Футбол
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
Обновлено в 11:25
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Наука
ГМ-лимфоциты победили ВИЧ у подопытных мышей
Своими исследованиями ученые смогли изъять вирус из клеток третей части подопытных мышей, благодаря антиретровирусной терапии LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя.
Обновлено в 07:21
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Космос
Полет на Марс может быть отменен из-за воздействия космического излучения
В NASA от группы ученых поступила рекомендация пересмотреть необходимость отправлять миссию на Марс, поскольку полет может иметь самые негативные последствия.
Обновлено в 06:35
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала»
Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 16:39
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
Неизвестный с ножом совершил нападение в центре американского Питтсбурга, он ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено в 11:11
Политика
В Госдепе сообщили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
Если лидеры Ирана стремятся к проведению переговоров с США, то американский лидер Дональд Трамп «ждёт звонка» от них.
Обновлено в 16:09