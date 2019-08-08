Футбол
БАТЭ обыграл «Сараево» в первом матче 3-го раунда Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 15:51
"Сараево" проиграло БАТЭ (1:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 15 августа в Белоруссии.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:02, Вашингтон
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»
Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд.
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Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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Три человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе Оренбургской области.
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Политика
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Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
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Скачок радиации зафиксировали в Северодвинске после взрыва на полигоне
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Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Политика
Белый дом отсрочил выдачу лицензий для возобновления работы с Huawei
Администрация Белого дома решила пока не выдавать лицензии американским компаниям, чтобы они могли возобновить работу с оборудованием китайской Huawei Technologies.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:44
Происшествия
Под Саратовом столкнулись «Приора» и грузовик с битумом. Трое погибли
Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и машина, перевозившая битум. Все погибшие (известно, что детей среди них нет) ехали в «Приоре».
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Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ
Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 23:31
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Загадочная болезнь раздула живот индийца до невероятных размеров
В результате загадочной болезни живот 19-летнего жителя индийского города Музеффарпур раздулся до аномальных размеров.
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Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
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Шоу-бизнес
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Врачи спасают 83-летнего Алена Делона после инсульта
Как только состояние 83-летнего артиста стало стабильным, его перевезли в Швейцарию. Теперь Делона спасают врачи другой страны.
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Экономика
«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб
Майкл Калви на суде в июле предлагал продать пакет на рынке, чтобы доказать, что они стоят больше 600 тыс. руб. Фонд, одним из инвестором которого выступает Райан, не единственная компания, направлявшая предложения о выкупе акций.
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