БАТЭ в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл "Астану" — 2:0. Этот результат не позволил белорусам выйти в групповой турнир, в первой встрече они крупно уступили в Казахстане (0:3).

БАТЭ обыграл «Астану», но не вышел в групповой этап Лиги Европы

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