Футбол
Спорт-ЭкспрессБАТЭ обыграл «Астану», но не вышел в групповой этап Лиги Европы
БАТЭ в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл "Астану" — 2:0. Этот результат не позволил белорусам выйти в групповой турнир, в первой встрече они крупно уступили в Казахстане (0:3).
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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