Футбол
Спорт-ЭкспрессБАТЭ обыграл «Астану», но не вышел в групповой этап Лиги Европы
БАТЭ в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл "Астану" — 2:0. Этот результат не позволил белорусам выйти в групповой турнир, в первой встрече они крупно уступили в Казахстане (0:3).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Политика
Россия и Украина вновь отложили обмен заключенными
Обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами в пятницу, 30 августа, не состоится, сообщила пресс-секретарь Совета Безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
Известия 04:47
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок в интернете.
Deita.ru вчера в 23:00
Политика
Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги
Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Политика
На Украине начались обыски в здании Общественной телерадиокомпании
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины и Службы безопасности проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госбюро.
РИА Новости 03:49
Наука
Создана вакцина, которая борется с ВИЧ
Медики создали уникальную вакцину, которая может помочь в борьбе с ВИЧ. Ее разработали ученые из Школы медицины Маунт-Синай.
Рамблер 27 августа в 05:15
Технологии
США отметили общий недостаток российских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Авто
Почему нельзя ездить на лысой резине - контакт же лучше!
Для мокрого покрытия в Формуле 1 используют промежуточные или дождевые шины с водоотводящими канавками.
За рулем 01:06
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН вчера в 05:31
Политика
В аэропорту Киева собрались родственники украинских заключённых
Суть событий 04:26
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Космос
На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса
Planet Today 03:49
Общество
Зарплаты российских учителей сравнили с iPhone
Чтобы купить новый iPhone среднему российскому учителю придется копить пять месяцев.
Lenta.ru 04:54
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости вчера в 07:13
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49