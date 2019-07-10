Борисовчане отыгрались в середине второго тайма после гола Станислава Драгуна, который следующий матч пропустит из-за удаления на 90-й минуте - 1:1. В параллельном матче "Шериф" проиграл "Сабуртало" из Грузии (0:3) и имеет призрачные шансы на выход во второй квалифай-раунд.

Наука Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова показала фигуру после родов Прошло два с половиной месяца после четвертых естественных родов.

Баскетбол Клуб НБА «Клипперс» объявил о переходах Леонарда и Джорджа Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" подписал контракты с легкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджом.

Футбол Мусаев: на турнире в Австрии заложили функциональную базу Футболисты "Краснодара" заложили функциональную базу на товарищеском турнире в Австрии, заявил старший тренер "быков" Мурад Мусаев.

Культура В Белоруссии скончался художник Виктор Громыко Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского союза художников.

Шоу-бизнес Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.

Футбол Назван бюджет «Крыльев Советов» на новый сезон Бюджет «Крыльев Советов» на новый сезон значительно не изменится по сравнению с прошлым розыгрышем РПЛ, тогда он составлял 1,6 миллиарда рублей.

Происшествия В США на шоссе из машины высыпались деньги Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

Политика «Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

Спорт Российские пловцы завоевали серебро на Универсиаде Российские пловцы Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Егор Куимов и Иван Кузьменко завоевали серебро в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на Универсиаде в Неаполе.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Происшествия Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Авто В Hyundai рассказали о новом пикапе Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.