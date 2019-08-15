Футбол
БАТЭ и «Заря» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат 14:56
Первый матч, состоявшийся в Боснии и Герцеговине, завершился в пользу команды из Беларуси — 2:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышел БАТЭ. В другой встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская «Заря» принимала софийский ЦСКА.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
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