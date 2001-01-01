Футбол
БАТЭ и «Торино» пробились в финальный этап квалификации Лиги ЕвропыProstoProSport вчера в 14:52
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Зенице, БАТЭ добился победы со счетом 2:1. Таким образом, белорусский клуб вышел в следующий этап турнира, где сразится с сильнейшим в противостоянии "Астана" (Казахстан) – "Валлетта" (Мальта).
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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