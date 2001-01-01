Футбол

БАТЭ и «Торино» пробились в финальный этап квалификации Лиги ЕвропыProstoProSport вчера в 14:52

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Зенице, БАТЭ добился победы со счетом 2:1. Таким образом, белорусский клуб вышел в следующий этап турнира, где сразится с сильнейшим в противостоянии "Астана" (Казахстан) – "Валлетта" (Мальта).
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БАТЭ сыграл вничью с «Сараево» и прошел в следующий раунд Лиги Европы

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БАТЭ и «Торино» пробились в финальный этап квалификации Лиги Европы

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Белорусский профессиональный футбольный клуб из города Борисова. Основан в 1996 году. 15-кратный Чемпион Белоруссии, 3-кратный обладатель Кубка Белоруссии, 7-кратный обладатель Суперкубка Белоруссии. Является единственным белорусским клубом, выходившим в групповые этапы Лиги чемпионов.
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