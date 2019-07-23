Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.

БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге Европы

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Футбол «Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде Лиги Европы Сегодня, 22 июля, в штаб квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Экономика Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.

Футбол Обнародована зарплата Кокорина и Мамаева в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают наказание за драки, получат работу в швейном тюремном цеху колонии.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей.

Политика Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика В Общественной палате сообщили о пытках задержанных в Ливии россиян Малькевич сообщил, что сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

Политика ЦИК Украины опубликовал предварительные данные выборов в Раду Центральный избирательный комитет (ЦИК) Украины обнародовал предварительные данные выборов в Раду.

Происшествия Во Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад подводную лодку Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад.

Авто УАЗ «Патриот» получит 2,2-литровый дизельный мотор от Ford Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Шоу-бизнес Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.

Политика В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.

Политика Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.

Происшествия Обезглавленное тело женщины нашли в Москве В Москве на улице найдено тело 31-летней женщины без головы.

Экономика Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты На прошлой неделе комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки, которые позволяют расходовать средства ФНБ при достижении его объема более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.

Наука Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.