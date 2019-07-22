Футбол

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги ЕвропыТАСС 10:14

Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
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Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Полные итоги

Sport24.ru08:37

«Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги Европы

Rambler News Service08:29

Грузинские клубы узнали потенциальных соперников в еврокубках

Sputnik Грузия09:56

Состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20

Чемпионат08:52

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

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«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

Вести.Ru08:29

Жеребьевка Лиги Европы: «Спартак», «Арсенал» и клуб Комличенко узнали своих соперников

Спорт-Экспресс08:34
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Происшествия

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 17:28
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник

В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
Обновлено в 04:17
Политика

На выборах в Раду обработали 80% протоколов

Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото

Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.
Обновлено в 18:00
Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Кино

Анонсирована культовая сцена с ванной в сериале «Ведьмак» от Netflix

«Ведьмак» появится на Netflix в конце этого года.
Обновлено в 17:43
Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.
Обновлено в 09:53
Экономика

Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Космос

Космонавты провели урок для российских школьников

Школьники-участники двенадцатого космического урока в образовательном центре "Сириус" смогли задать вопросы ведущим инженерам, экспертам ракетно-космической отрасли и даже выйти на прямую связь с МКС.
Обновлено в 13:02
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Футбол

«Интер» готовит для «Манчестер Юнайтед» новое предложение по Лукаку

Обновлено в 16:06
Политика

Лукашенко призвал ЕС помочь Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Bloomberg: Пентагон проводит секретную операцию вблизи Вашингтона

Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, в которой задействованы вертолеты Black Hawk и военнослужащие действующего и резервного состава, узнало агенство Bloomberg из документа ведомства, адресованного конгрессу США.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Авто

Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?

Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак написала бранное стихотворение в ответ на шутку Шнурова

Обновлено в 10:28
Политика

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Общество

Специалисты назвали причину смога, который накрыл города Кузбасса

Обновлено в 07:37
Происшествия

В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Обновлено в 18:59
Футбол

«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»

Испанский «Бетис» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника французского «Лиона» Набиля Фекира.
Обновлено в 19:52
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Наука

В животе тихоходки нашли странный радужный материал

Исследуя одну из тихоходок под микроскопом, биолог Рафаэль Мартин-Ледо обнаружил у нее в животе странные блестящие кристаллы.
Обновлено 20 июля в 20:03
Политика

Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика

В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
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Компания Ecurie Cars представила LM69, который станет переосмыслением концепции Jaguar XJ13.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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