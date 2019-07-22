Футбол

БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 06:51

Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.
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Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Полные итоги

Sport24.ru08:37

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

ТАСС10:14

Сегодня пройдет жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором участвует «Спартак»

Советский спорт00:33

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

Вести.Ru08:29

Жеребьевка Лиги Европы: «Спартак», «Арсенал» и клуб Комличенко узнали своих соперников

Спорт-Экспресс08:34

Состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20

Чемпионат08:52

«Спартак» узнал возможных соперников по квалификационному раунду Лиги Европы

Нева Спортвчера в 11:32
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
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