Футбол
БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 06:51
Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Авто
Mitsubishi объявила цены на семиместный Outlander
Компания Mitsubishi обнародовала прайс-лист на кроссовер Mitsubishi Outlander с дополнительным третьим рядом сидений.
Обновлено в 04:06
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Обновлено в 21:52
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Asus показала самый мощный в мире смартфон
Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено в 11:17
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Технологии
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено в 12:44
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve.
Обновлено в 08:23
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Политика
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 22:19
Общество
«Музей отвратительной еды» открылся в Швеции
"Музей" открылся в конце 2018 года. Он стал настолько популярен, что после трех месяцев работы отправился в тур.
Обновлено в 22:40
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход
Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 06:11
Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено в 16:03
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
США пожаловались на агрессивные маневры венесуэльского Су-30
Южное командование вооруженных сил США заявило о том, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы агрессивно преследовал американский разведывательный самолет EP-3.
Обновлено в 00:54
Общество
Огонь в Красноярском крае охватил почти 650 тысяч гектаров
Обновлено в 01:46
Финансы
Сбербанк: есть несколько способов повысить шанс на получение ипотеки
«В принципе, если уже есть положительная кредитная история, то каждый следующий кредит получать легче», —рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.
Обновлено в 22:49
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о состоянии сына после удара об лёд
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49