Футбол
БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 06:51
Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
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Обновлено в 05:22
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
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Наука
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В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.
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Обновлено в 02:18
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Новая российская вакцина от гриппа поступит в продажу в августе
Отмечается, что препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе.
Обновлено в 09:09
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Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Кино
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В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Здоровье
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Обновлено в 08:47
Общество
Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет
Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
Обновлено в 09:31
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
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В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
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ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров
Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
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В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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