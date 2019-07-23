Футбол

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги ЕвропыТАСС 10:14

Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
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Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Полные итоги

Sport24.ru08:37

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Все про Спорт ру10:18

Сегодня пройдет жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором участвует «Спартак»

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Спорт-Экспресс06:51

«Санта-Колома» — «Астана». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги Европы 23 июля 2019 года

LiveSport.ru00:47

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

ТАСС10:14
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

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Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области

Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Происшествия

В Финляндии российский дальнобойщик сбил насмерть двух человек

На юго-востоке Финляндии гражданин России за рулем грузовика попал в ДТП. Два человека погибли, один получил травмы.
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Происшествия

Из-за ЧП с поездами в Коми организовали дополнительные авиарейсы

Дополнительные авиарейсы организовали в Республике Коми из-за нарушенного железнодорожного сообщения в связи с размывом путей и сходом с рельсом грузовых вагонов.
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Гильдия актеров США намерена ввести правила съемок постельных сцен

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Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
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Тренером «Химок» стал итальянец, работавший в «Спартаке»

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Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
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Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

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Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Политика

В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
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Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
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Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
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В Минобрнауки не планируют сокращать количество бюджетных мест в вузах

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В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире

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Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом

Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
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Происшествия

Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя машины скорой помощи

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