Футбол

Б. Дэвис: «Сегодня был не день игроков атаки „Тоттенхэма“»
Sport24.ru
вчера в 23:52

Игроки атаки «Тоттенхэма» забивали почти каждый тур, но сегодня был не их день. «Манчестер Юнайтед» был хорошо организован, они пытались играть на контратаках.
Sport24.ruвчера в 23:52

Подробнее о событии

Б. Дэвис: «Сегодня был не день игроков атаки „Тоттенхэма“»

Sport24.ruвчера в 23:52

Дэвис: «„Тоттенхэм“ давил весь матч, а „МЮ“ выжал максимум из своих моментов»

Евро-футбол.ру02:19

Бен Дэвис: «Это был не день „Тоттенхэма“»

Матч ТВ00:34

Дэвис — о матче с «Манчестер Юнайтед»: это был не день нападающих «Тоттенхэма»

Чемпионат02:30

Дэвис: «Сегодня был день Де Хеа»

Soccer.ruвчера в 13:51

Дэвис о матче с «МЮ»: «Игроки атаки „Тоттенхэма“ забивали почти каждый тур, но сегодня был не их день»

Sports.ruвчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

СМИ сообщили об ответе Японии про отказ от пресс-конференции с Россией

О просьбе Японии не проводить по итогам переговоров совместную конференцию накануне заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 02:04
Политика

На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено в 01:06
Происшествия

Губернатор Ростовской области прибыл к месту взрыва газа в Шахтах

Обновлено в 00:32
Космос

Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
Обновлено в 00:33
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ростовской области

Обновлено в 00:49
Кино

HBO назвал дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»

Показ первой серии восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов" на телеканале HBO запланирован на 14 апреля.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика

«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В аэропорту Тюмени произошло задымление двигателя самолета Utair

Следователи проводят проверку по факту задымления двигателя самолета авиакомпании Utair, который должен был вылететь утром в понедельник из Тюмени в Ханты-Мансийск.
Обновлено в 00:46
Общество

В России могут появиться автономера зеленого цвета

Электромобили в России, возможно, получат специальные государственные номера зеленого цвета.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Индонезии нашли речевой самописец упавшего самолета Lion Air

В Индонезии обнаружили речевой самописец с самолета Lion Air, в результате крушения которого в октябре 2018 года погибли 189 человек.
Обновлено в 02:26
Теннис

Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоевчика в первом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
Обновлено в 01:59
Общество

Чиновница, советовавшая врачам помыть полы, проведет уборку в больнице

Обновлено 12 января в 12:22
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Политика

МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»

МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Кокорин пожаловался на обострение травмы в СИЗО

Обновлено в 01:02
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину

Обновлено в 00:55
Происшествия

Четыре человека пострадали на пожаре в многоэтажном доме в Туле

Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Из-за взрыва в многоэтажке в Шахтах ввели режим ЧС

В Шахтах введен режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоэтажке ранним утром 14 января.
Обновлено в 01:56
Политика

В конгрессе намерены допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Конгрессмены США хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:55
Автоспорт

Эдуард Николаев сохранил лидерство в общем зачете ралли «Дакар-2019»

Экипаж участника команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева сохранил лидерство в общем зачете ралли «Дакар-2019», однако не смог войти в тройку лучших по итогам 6-го этапа, придя четвертым.
Обновлено вчера в 23:12
ещё по теме
Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное