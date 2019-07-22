Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсовРБК 16:18
Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. «Час назад все пассажиры и московских и анталийских рейсов уже находились в самолете», — сказала представитель авиакомпании.
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Празднуем день рождения в самолёте «России» и изучаем бортовые системы развлечений от Azur Air: главные авиановости недели
Областная газета20 июля в 10:55
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:50, Вашингтон
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено в 17:32
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Финансы
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
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Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
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Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней
США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 17:20
Общество
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
Обновлено в 02:10
Происшествия
Во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии на пляже
Ещё семь человек получили лёгкие ранения, угрозы их жизням нет.
Обновлено вчера в 23:34
Игры
Blizzard представила нового персонажа Overwatch – Сигму
Обновлено в 14:14
Политика
На Украине рассказали о подготовленной для Зеленского ловушке
Бывший министр ЖКХ Украины и экс-депутат Верховной рады Александр Попов в эфире NewsOne заявил, что правительство украинского премьера Владимира Гройсмана подготовило ловушку для лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ
В Липецке группа неизвестных попыталась повредить двери липецкого офиса КПРФ с помощью взрывного устройства и облила монтажной пеной стоящий рядом памятник Сталину.
Обновлено в 11:20
Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
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Футбол
Вандерсон прокомментировал результаты жеребьёвки ЛЧ для «Краснодара»
Ранее эксперт прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:46
Происшествия
СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:54
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
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Политика
Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
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Кино
Культовая сцена с ванной будет в «Ведьмаке» от Netflix
Обновлено в 17:43
Политика
В Великобритании сегодня объявят имя нового премьер-министра
Хант добавил, что будет рад видеть в своей команде соперника по выборам Бориса Джонсона. Впрочем, экс-глава МИД является фаворитом гонки.
Обновлено в 17:01
Политика
В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду
Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.
Обновлено в 17:36
Политика
Спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ
Иранская сторона вычислила и задержала 17 человек, которые работали на американское ЦРУ и занимались шпионажем.
Обновлено в 04:57
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Футбол
Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо»
Российский защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с минским Динамо, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 16:59