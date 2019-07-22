Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. «Час назад все пассажиры и московских и анталийских рейсов уже находились в самолете», — сказала представитель авиакомпании.

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

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