Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсовРБК 16:18

Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. «Час назад все пассажиры и московских и анталийских рейсов уже находились в самолете», — сказала представитель авиакомпании.
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Авиакомпания Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва – Анталья

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Празднуем день рождения в самолёте «России» и изучаем бортовые системы развлечений от Azur Air: главные авиановости недели

Областная газета20 июля в 10:55

AZUR air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

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Генконсульство объяснило инцидент с россиянами в Турции

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РИА Новости09:39

Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва—Анталья

Коммерсантъ15:15
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:50, Вашингтон
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Western Union ограничила сумму переводов за границу

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Во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии на пляже

Ещё семь человек получили лёгкие ранения, угрозы их жизням нет.
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Политика

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Бывший министр ЖКХ Украины и экс-депутат Верховной рады Александр Попов в эфире NewsOne заявил, что правительство украинского премьера Владимира Гройсмана подготовило ловушку для лидера страны Владимира Зеленского.
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В Липецке группа неизвестных попыталась повредить двери липецкого офиса КПРФ с помощью взрывного устройства и облила монтажной пеной стоящий рядом памятник Сталину.
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В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
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Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
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