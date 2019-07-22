Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсовРоссийская газета 15:28

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина. "Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолете, находятся в воздухе", - заявила она.
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Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

РБК16:18

Пассажиры рейса «Екатеринбург - Воронеж» проведут в Кольцово пять часов

Областная газета00:52

Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва—Анталья

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Генконсульство объяснило инцидент с россиянами в Турции

Газета.Ru09:56

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

РИА Новости09:39

Авиакомпания Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва – Анталья

Эхо Москвы15:59
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Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
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Происшествия

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СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы

Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.
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США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
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Производительный бренд Seat Cupra выпустил новый тизер своего концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.
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Трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы в «Барселону» не состоится.
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Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
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Сетям предложат новый продукт для подсчета посетителей Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий.
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В России ужесточат процедуру получения охотничьего билета

Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
Обновлено в 04:21
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