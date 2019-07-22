Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина. "Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолете, находятся в воздухе", - заявила она.

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

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