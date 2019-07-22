Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсовРоссийская газета 15:28
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина. "Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолете, находятся в воздухе", - заявила она.
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Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
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Шоу-бизнес
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Производительный бренд Seat Cupra выпустил новый тизер своего концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.
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Трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы в «Барселону» не состоится.
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Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.
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Политика
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Обновлено вчера в 23:31
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза
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