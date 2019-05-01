Футбол
Азмуна признали лучшим игроком 26-го тура РПЛНевские Новости 03:31
Легионер петербургского футбольного клуба «Зенит», иранский нападающий Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ. Подобный опрос проводился в официальной группе чемпионата России в соцсети «ВКонтакте». Форвард отметился дублем в ворота «Крыльев Советов» на стадионе «Газпром Арена».
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
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Обновлено в 11:13
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Обновлено 29 апреля в 06:46
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На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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