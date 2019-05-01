Азмуна признали лучшим игроком 26-го тура РПЛНевские Новости 03:31

Легионер петербургского футбольного клуба «Зенит», иранский нападающий Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ. Подобный опрос проводился в официальной группе чемпионата России в соцсети «ВКонтакте». Форвард отметился дублем в ворота «Крыльев Советов» на стадионе «Газпром Арена».

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