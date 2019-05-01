Футбол

Азмуна признали лучшим игроком 26-го тура РПЛНевские Новости 03:31

Легионер петербургского футбольного клуба «Зенит», иранский нападающий Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ. Подобный опрос проводился в официальной группе чемпионата России в соцсети «ВКонтакте». Форвард отметился дублем в ворота «Крыльев Советов» на стадионе «Газпром Арена».
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Дзюба признан лучшим игроком апреля в РПЛ

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Игбун — лучший игрок 26-го тура РПЛ по версии InStat Index

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Игбун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ по версии InStat Index

Советский спорт29 апреля в 15:52
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Суд Петербурга арестовал активиста Андрея Пивоварова на десять суток

Обновлено в 19:54
Общество

Аравийская коалиция атаковала авиабазу мятежников-хуситов в Сане

Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла 13 авиаударов по авиационной базе, находящейся под контролем мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 18:29
Космос

С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов

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На авиасалоне в Ле-Бурже покажут макет российской лунной базы

Россия впервые в истории представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», который проводится на одноименном аэродроме недалеко от Парижа.
Обновлено в 05:34
Происшествия

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В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Политика

Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона

Власти США должны провести расследование действий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Болтона в организации попытки переворота в республике.
Обновлено в 19:43
Футбол

Балотелли: «Хватит сравнивать Месси с Роналду»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли восхитился игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0). В этой встрече Месси оформил дубль, забив также свой 600-й гол в составе «Барселоны».
Обновлено в 18:01
Авто

В РФ в апреле снизились цены на автомобили с пробегом

Как сообщают эксперты аналитического издания «АВТОСТАТ», в РФ в апреле 2019 года снизились на 1,7 процентов цены на автомобили с пробегом.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Двое погибли при пожаре в частных домах в Самарской области

Обновлено в 20:04
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Обновлено в 14:32
Общество

Майский переполох: чего стоит опасаться знакам зодиака в праздники

Майские праздники — дни, которые с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

WikiLeaks прокомментировала приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter осудила приговор суда в Лондоне своему основателю Джулиану Ассанжу и усомнилась в честности дальнейшего слушания и последующего решения о возможной экстрадиции журналиста.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
Обновлено в 19:56
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Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Китайская семья заплатила $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.
Обновлено в 20:13
Политика

Михаила Бабича отозвали с должности посла России в Белоруссии

В августе 2018 года был назначен послом и специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
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Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Общество

Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Энергетика

Новый завод по производству топлива построят в Нижегородской области

Завод по производству топлива планируется построить в Дзержинске.
Обновлено в 09:01
Игры

Epic Games купила разработчиков Rocket League

Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
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Космос

Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети

Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено в 12:38
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено в 09:30
Футбол

Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянка

Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

«В день труда имею право отдыхать!»: Навка поделилась снимком в бикини с курорта

Известная фигуристка Татьяна Навка на первомайские праздники уехала отдыхать за рубеж.
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Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
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На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна

В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено в 16:55
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