Футбол

Азмун забил семь голов в восьми матчах за «Зенит», Дзюба – ни одногоБомбардир.ру вчера в 09:13

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Иранец забил свои шестой и седьмой голы в составе петербуржцев (четыре – в РПЛ и три – в Лиге Европы) за восемь проведенных матчей. За этот же промежуток времени форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не отличился ни разу. Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
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