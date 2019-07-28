Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Уже на 1-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче, забив гол с подачи форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы.

Футбол Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары Российский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал о том, кому хочет посвятить свои голы в матче против «Сочи».

Автоспорт Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Здоровье Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми» Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Политика В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.

Происшествия Чемпион России по кикбоксингу найден мертвым в Петербурге Сергей Карпенко в 1991 году стал чемпионом СНГ по кикбоксингу, через год завоевал чемпионский титул в России.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Энергетика «Северный поток» восстановил работу раньше срока Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.

Политика В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.

Авто Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.

Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Футбол Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым «МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.

Происшествия Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Армия и оружие Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Политика Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.