Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голам Азмуна и ДзюбыЧемпионат 08:57

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Уже на 1-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче, забив гол с подачи форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы.
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