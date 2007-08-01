Азмун забил 7 голов в 8 матчах за «Зенит»Евро-футбол.ру вчера в 09:38

Форвард "Зенита" Сердар Азмун оформил дубль в матче против "Оренбурга" (3:1). 24-летний иранский бомбардир довел свое количество голов за "сине-бело-голубых" до семи в восьми сыгранных встречах. "Зенит" купил Азмуна у "Рубина" прошлой зимой за 12 миллионов евро.

Азмун забил 7 голов в 8 матчах за «Зенит»

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