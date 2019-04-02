Футбол

Азмун стал лучшим игроком РПЛ в мартеМатч ТВ 16:16

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом чемпионата России в марте. За иранского форварда проголосовали 20 834 пользователей социальной сети «ВКонтакте» (49,46%). В марте 24-летний футболист сыграл за петербургский клуб 4 матча в РПЛ и забил 4 гола.
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