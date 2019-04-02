Азмун стал лучшим игроком РПЛ в мартеМатч ТВ 16:16

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом чемпионата России в марте. За иранского форварда проголосовали 20 834 пользователей социальной сети «ВКонтакте» (49,46%). В марте 24-летний футболист сыграл за петербургский клуб 4 матча в РПЛ и забил 4 гола.

Азмун стал лучшим игроком РПЛ в марте

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