Футбол

Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛМосковский Комсомолец 02:51

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 28 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
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Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

РИА Новости02:32

Азмун — лучший игрок 26-го тура РПЛ

Матч ТВ02:24

Азмун – лучший игрок 26-го тура РПЛ

Sports.ru03:25

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Спорт-Экспресс02:05

Главные новости утра. Азмун – лучший игрок 26-го тура РПЛ, «Модрич остается в Мадриде»

Бомбардир.ру05:00

Футболист «Зенита» Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:15

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Sport24.ru02:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
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