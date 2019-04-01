Азмун считает, что Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»Спорт день за днем вчера в 11:41

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».

Происшествия Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.

Транспорт В России появятся новые дорожные знаки "Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Хоккей «Авангард» сделал квалификационное предложение Михееву «Авангард» на своем официальном сайте сообщил, что клуб сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона) и Тэйлору Беку (на сезон).

Интернет Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.

Футбол Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Общество Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Экономика Суд одобрил новое соглашение биржевого регулятора США с Илоном Маском Нью-Йоркский суд одобрил новое соглашение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с американским предпринимателем Илоном Маском по условиям неразглашения сведений относительно деятельности компании Tesla без предварительного разрешения юриста, сообщило информационное агентство Reuters.

Космос На Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн Грант Петерсен запечатлел на камеру Samsung Galaxy S8 последнее затмение Сатурна и Луны. Об этом сообщило издание iXBT.com.

Экономика ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 года Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.

Авто Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Общество Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.

Политика Путин поздравил нового императора Японии Президент РФ Владимир Путин в поздравлении новому императору Японии Нарухито отметил, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Интернет Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.

Общество В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".