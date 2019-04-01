Футбол
Азмун считает, что Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»Спорт день за днем вчера в 11:41
24-летний иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью RT назвал победителя текущей Лиги Чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Азмун: «„Ливерпуль“ выиграет Лигу чемпионов в этом году. Клопп – лучший тренер»
Бомбардир.рувчера в 14:18
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт
В ГИБДД появятся «черные списки» водителей
В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено вчера в 00:11
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено вчера в 18:37
Кино
Супруги Обама представили первоначальный список проектов для Netflix
Продюсерская компания Higher Ground Productions, владельцами которой являются экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с компанией Netflix.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите
Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск»
Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Россия не желает гонки вооружений с США, заявил посол Антонов
Москва не стремится к гонке вооружений с Вашингтоном, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным
«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье
ФАС выявила попытки склонения пациентов к платной помощи при оказании медуслуг
Результаты проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России свидетельствуют о попытках подтолкнуть пациентов к получению бесплатной медицинской помощи за деньги.
Обновлено вчера в 17:10