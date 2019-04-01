Азмун считает, что Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»Спорт день за днем вчера в 11:41

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Транспорт В ГИБДД появятся «черные списки» водителей В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.

Политика Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.

Общество Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию «Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Армия и оружие Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).

Экономика Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.

Кино Супруги Обама представили первоначальный список проектов для Netflix Продюсерская компания Higher Ground Productions, владельцами которой являются экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с компанией Netflix.

Общество Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.

Армия и оружие Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск» Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».

Политика Россия не желает гонки вооружений с США, заявил посол Антонов Москва не стремится к гонке вооружений с Вашингтоном, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Шоу-бизнес Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.

Политика На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».

Политика Путин назначил нового посла России в Белоруссии Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.

Политика Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным «Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».

Транспорт В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.

Происшествия Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.