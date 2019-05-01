Футбол

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛРИА Новости 02:32

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 28 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира. "Зенит" в воскресенье обыграл на своем поле самарские "Крылья Советов" - 4:2, Азмун отметился дублем.
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Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

РИА Новости02:32

Азмун – лучший игрок 26-го тура РПЛ

Sports.ru03:25

Футболист «Зенита» Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:15

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Спорт-Экспресс02:05

Главные новости утра. Азмун – лучший игрок 26-го тура РПЛ, «Модрич остается в Мадриде»

Бомбардир.ру05:00

Азмун — лучший игрок 26-го тура РПЛ

Матч ТВ02:24

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Sport24.ru02:42
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