Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛРИА Новости 02:32

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира. "Зенит" в воскресенье обыграл на своем поле самарские "Крылья Советов" - 4:2, Азмун отметился дублем.

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