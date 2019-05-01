Футбол

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛСпорт-Экспресс 02:05

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт турнира. В игре с "Крыльями Советов" (4:2) иранский форвард оформил дубль.
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Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Спорт-Экспресс02:05

Азмун — лучший игрок 26-го тура РПЛ

Матч ТВ02:24

Футболист «Зенита» Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:15

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

РИА Новости02:32

Главные новости утра. Азмун – лучший игрок 26-го тура РПЛ, «Модрич остается в Мадриде»

Бомбардир.ру05:00

Азмун – лучший игрок 26-го тура РПЛ

Sports.ru03:25

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Sport24.ru02:42
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