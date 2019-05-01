Футбол
Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛСпорт-Экспресс 02:05
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт турнира. В игре с "Крыльями Советов" (4:2) иранский форвард оформил дубль.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге
Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Политика
Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб
«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Костромской области ребенок утонул в карьере
Как пишет издание «SMINEWS в Костроме», во второй половине суток в карьере который был полный воды на плоту катался ребенок в возрасте 9 лет.
Обновлено в 12:22
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Политика
Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Космос
В галактике Млечный Путь обнаружили чужеродную звезду
Коллектив астрономов из объединения Национальных институтов естественных наук обнаружил в галактике Млечный Путь звезду с нетипичным химическим составом, сообщает Nature Astronomy.
Обновлено в 10:07
Футбол
Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Общественные деятели из США стали участниками первомайской демонстрации, которая прошла в Симферополе.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Политика
Николай Бондаренко выступил со скандальным заявлением о шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 07:09
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено в 11:12
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Единоборства
Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Обновлено в 10:00
Происшествия
Погромщики атаковали школу в Париже
Погромщики атаковали школу в тринадцатом округе Парижа, сообщил в среду мэр округа Жером Куме.
Обновлено в 12:48
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
Обновлено в 05:38